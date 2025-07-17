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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 16 июля

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 16 июля
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В среду, 16 июля, состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 16 июля:

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Шелбурн» (Ирландия) — 1:1 (первый матч — 0:1);
«Динамо» Минск (Беларусь) — «Лудогорец» (Болгария) — 2:2 (д. вр.) (первый матч — 0:1).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

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