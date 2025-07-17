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Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026
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В Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 по итогам матчей первого квалификационного раунда стали известны все участники стадии второго квалификационного раунда турнира. На этом этапе борьбу за выход в единый этап продолжат 30 клубов.

Все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026:

«КуПС» (Финляндия) — «Кайрат» (Казахстан);
«Шелбурн» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан);
«Ноа» (Армения) — «Ференцварош» (Венгрия);
«Линкольд Ред Импс» (Гибралтар) — «Црвена Звезда» (Сербия);
«Копенгаген» (Дания) — «Дрита» (Косово);
«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Серветт» (Швейцария);
«Пафос» (Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);
РФШ (Латвия) — «Мальмё» (Швеция);
«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Динамо» Киев (Украина);
«Шкендия» (Северная Македония) — ФКСБ (Румыния);
«Слован» (Братислава, Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина);
«Лех» (Польша) — «Брейдаблик» (Исландия);
«Риека» (Хорватия) — «Лудогорец» (Болгария);
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Панатинаикос» (Греция);
«Бранн» (Норвегия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 22 и 23 июля.

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