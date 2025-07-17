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IFAB может серьёзно изменить правила исполнения пенальти во время матчей

IFAB может серьёзно изменить правила исполнения пенальти во время матчей
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может внести изменения в работу системы VAR, а также в исполнение пенальти во время матчей, сообщает The Times.

По данным источника, рассматривается возможность расширения полномочий VAR, чтобы система могла использоваться при назначении угловых ударов и показе вторых жёлтых карточек.

Обсуждения относительно изменения полномочий VAR уже прошли на высоком уровне, но окончательное решение должно быть принято на ежегодном собрании IFAB в марте. Идея предоставить VAR дополнительное право вмешиваться в решения арбитра получила широкую поддержку.

Что касается пенальти, предлагается не позволять атакующей команде делать добивание после сейва вратаря. Обсуждения на эту тему тоже уже велись. Сторонники изменений считают, что у пробивающей команды и так достаточно преимущества, а также что это поможет избежать нарушений, когда игроки преждевременно вбегают в штрафную.

Любые изменения вступят в силу с 1 июня 2026 года, как раз к старту чемпионата мира 2026 года.

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