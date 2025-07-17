Губерниев высказался о трансфере Заболотного в «Спартак»

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мыслями о переходе российского форварда Антона Заболотного в московский «Спартак» из подмосковных «Химок» свободным агентом.

«Заболотный становится настоящим лидером, и истинные спартаковцы верят в игрока», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о подписании с Заболотным контракта сроком на один год «Спартак» объявил 1 июля. Антон провёл два товарищеских матча за новый клуб и отметился голом в ворота сербской команды «Спартак» Суботица (4:1).

Ранее Заболотный выступал за «Химки», «Сочи», «Тосно», «Уфу», воронежский «Факел», «Урал», брянское «Динамо», астраханский «Волгарь», «Зенит», а также за ЦСКА.

Как появился «Спартак»: