Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе стал фигурантом расследования из-за денежных переводов полицейским — источник

Мбаппе стал фигурантом расследования из-за денежных переводов полицейским — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал фигурантом административного расследования, связанного с крупными денежными переводами полицейским, охранявшим сборную Франции, сообщает RMC Sport со ссылкой на Le Canard Enchaîné.

По данным источника, пятеро сотрудников мобильных отрядов республиканской безопасности (CRS), обеспечивавших охрану сборной Франции по футболу, получили значительные суммы денег от Мбаппе в 2023 году. Это привлекло внимание Генеральной инспекции национальной полиции Франции (IGPN), которая начала административное расследование.

Четверо сотрудников получили по чеку на € 30 тыс. Деньги были перечислены в июне 2023 года с банковского счёта, оформленного на имя Мбаппе. Пятый получатель, командир, руководивший этой группой охранников, получил € 60,3 тыс. Таким образом, общая сумма выплат составила € 180,3 тыс.

IGPN особенно интересуется ролью командира CRS, получившего наибольшую сумму. Речь может идти не столько о благодарности, сколько о скрытой оплате за частные охранные услуги. Командир, как отмечается, присутствовал при частных поездках Мбаппе в Камерун и в департамент Воклюз летом 2023 года, что вызывает подозрения в нарушении им служебной этики. IGPN считает, что он мог нарушить «обязанность добропорядочности», приняв участие в этих поездках вне рамок своих полномочий.

Отмечается, что Мбаппе выразил готовность ответить на все вопросы, касающиеся этой ситуации.

Материалы по теме
«Не грусти, брат, ты сотворил историю». У Мбаппе и Хакими особенная связь
«Не грусти, брат, ты сотворил историю». У Мбаппе и Хакими особенная связь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android