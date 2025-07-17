Григорян объяснил позицию новичка «Зенита» Жерсона на поле

Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями о новичке санкт-петербургского «Зенита» Жерсоне и его роли на поле.

«Я определяю позицию Жерсона на футбольном поле так: свободный художник. Не представляю, чтобы он был полностью привязан к зоне инсайда, или, скажем, действовал только на фланге. Например, в ходе чемпионата мира среди клубов он номинально числился правым вингером, а фактически играл там, где хотел. У него непростой характер, и это надо будет учитывать», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, бразильский полузащитник пополнил состав сине-бело-голубых 13 июля. Первый матч нового сезона «Зенит» проведёт с «Ростовом» 20 июля.

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