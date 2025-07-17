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«Ювентус» сделал запрос по переходу трансферной цели «Барселоны» — Ди Марцио

«Ювентус» сделал запрос по переходу трансферной цели «Барселоны» — Ди Марцио
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Итальянский «Ювентус» заинтересован в переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда и сделал запрос английскому клубу о его доступности на рынке на фоне слухов о переговорах с испанской «Барселоной». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, туринцы начали изучать условия потенциального контракта с английским форвардом «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что Рашфорда дал зелёный свет на переход в каталонский клуб, отказавшись от выгодного предложения из Саудовской Аравии. Однако сине-гранатовые не могут быстро завершить сделку из-за того, что руководство всё ещё ожидает активации соотношения 1:1 в зарплатном бюджете.

Рашфорду 27 лет. Он является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и всю карьеру играл в составе манкунианцев за исключением половины минувшего сезона. Маркус выступал за «Астон Виллу» на правах аренды.

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