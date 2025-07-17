Ловчев объяснил, почему «Ростов» займёт лишь 10-е место в РПЛ

Бывший советский футболист, а ныне телеэксперт Евгений Ловчев высказался о перспективах «Ростова» в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги, считая, что команда займёт лишь 10-е место.

«Думаю, что «Ростов» займёт 10‑е место в чемпионате. Ушли два ведущих игрока: один футболист цементировал оборону и забивал голы, второй — цементировал полузащиту и вёл игру. Это много для команды, которая и так не очень укомплектована», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне «Ростов» занял восьмое место, набрав 39 очков. В летнее межсезонье команду покинули Максим Осипенко, Николай Комличенко, Даниил Уткин и другие игрока. Кроме того, зимой состав покинул Данил Глебов.

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