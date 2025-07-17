Ловчев: какое усиление в виде Заболотного для борьбы за чемпионство «Спартака»? Объясните!

Бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался о том, сможет ли нападающий Антон Заболотный помочь «Спартаку» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я не против Заболотного как футболиста. Но мы говорим про «Спартак», который будет бороться за медали. Какое усиление в виде Заболотного для борьбы за чемпионство? Объясните мне! Елки‑палки, он гол забил в товарищеском матче. А что он еще должен за те деньги, которые ему платят? — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

34-летний Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года, подписав контрактное соглашение по схеме «1+1». Минувший сезон форвард провёл в составе «Химок», где в 31 матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.