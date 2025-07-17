Виктор Гончаренко ответил на вопрос, готов ли он вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о своём будущем. Клуб из Нижнего Новгорода объявил об уходе Гончаренко 12 июня. Белорусский специалист возглавлял нижегородский клуб с октября 2024 года. По итогам прошлого сезона РПЛ «Пари НН» занял 13-е место и проиграл «Сочи» в переходных матчах (3:4).

— Как ваши дела?

— Отдыхаю. Но спорт повсеместен, двигаюсь: играю в теннис и падел.

— Не устаёте от избытка спорта в жизни?

— Если я от чего-то устал, сразу бросаю телефон – и иду гулять, где бы я ни был. Это прогулка в 45-50 минут. Надо всегда себя встряхивать.

— Готовы уже снова тренировать?

— Не могу сказать, что не готов. Но сейчас межсезонье и пауза. Обычно первая волна кризисов и смена тренеров — это 8-й-12-й тур. Потом идёт зимняя пауза и лето. Три таких окна для тренеров. Но я не могу сказать, что устал. Гораздо больше устаёшь, когда ничего не делаешь.

— Уже отошли от работы «Пари НН»?

— Когда тебе чуть за 30, то усталость воспринимается проще: отряхнулся — пошёл дальше. А сейчас я задумываюсь. Когда был матч в ЦСКА с «Фейеноордом», это была моя 500-я игра. Сейчас — где-то 650 матчей. Это чуть меньше двух лет игр. Даже когда ты выигрываешь, то можешь вымотаться. Когда проигрываешь – тем более. Но сейчас хорошо себя чувствую. Если после последнего матча с «Сочи» казалось, что нужно отдохнуть, то сейчас всё отлично. Вопрос в том, как ты восстанавливаешься. Не пьянством, а той самой ходьбой. Для меня удовольствие, что я каждый день везу дочку в садик, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.