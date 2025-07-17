Виктор Гончаренко: «Пари НН» — самый уязвимый клуб РПЛ. Никого так не фигачат

Известный тренер Виктор Гончаренко высказался о бывшем клубе «Пари Нижний Новгород» и критике в его сторону.

— У вас есть ощущение, что вы дали «Пари НН» не всё, что могли?

— Конечно. Я считаю, что перед весенней частью пресса поверхностно оценила подготовку и трансферы «Пари НН». Надо сказать, что это самый уязвимый клуб для критики в РПЛ. Ни одну команду так не фигачат. «Ахмат» — боимся критиковать, московские команды — понятно, «Зенит» — тем более. У «Краснодара» Сергей Николаевич умеет найти правильный подход, чтобы о нём хорошо писали. У «Рубина» тоже огромные ресурсы. Тот же «Урал», который я хорошо знаю, гораздо меньше критикуют, потому что Григорий Викторович может сразу 100 человек обзвонить и всем вставить.

В итоге получается так: «Кого критиковать? Давайте Нижний на всякий случай». Находясь внутри, мы говорили, что нужно как-то защищаться. Не может клуб быть настолько уязвим к критике. Что бы клуб ни делал, люди говорили: «Ерунду какую-то показывают». «Пари НН» нужно поменять имидж, чтобы не было такой критики, а была поддержка. А ещё страшнее, что местные ресурсы очень глубоко внедрены в клуб — и они фигачат его изнутри. Есть люди, которые очень быстро узнают о происходящем на тренировке — и тут же пытаются это подавать в негативном ключе в информационном поле, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Виктор Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 год. Под управлением белорусского специалиста нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, а в переходных матчах уступили «Сочи» (2:1, 1:3), но сохранили прописку в высшем российском дивизионе.

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