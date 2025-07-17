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«И дельфин ныряет!» Соболев опубликовал видео, где показал как прыгнул в воду с катера

«И дельфин ныряет!» Соболев опубликовал видео, где показал как прыгнул в воду с катера
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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев опубликовал видео в своём телеграм-канале, где показал, как прыгает в воду Финского залива с катера.

Перед прыжком футболист громко крикнул: «И дельфин ныряет!» Публикацию Александр сопроводил подписью: «Бардак», добавив смеющийся эмодзи.

Ранее Соболев заявлял, что шутка про то, что его называют «дельфином» превратилась в его любимое прозвище.

В прошедшем сезоне Соболев провёл 32 матча за «Зенит» во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи. Он присоединился к санкт-петербургскому клубу прошлым летом, перебравшись из «Спартака». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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