Корнаухов: Заболотного брали не для того, чтобы усилить «Спартак» в гонке за чемпионство

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о том, для чего «Спартак» подписал контрактное соглашение с нападающим Антоном Заболотным.

«Заболотного приобретали не для того, чтобы усилить «Спартак» в гонке за чемпионство, а для обоймы и выполнения какой‑то своей опции. То, что Заболотный играл в «Зените» и в ЦСКА, наверное, говорит, что игрок полезен для таких команд. Я думаю, что «Спартаку» он в каких‑то моментах поможет. Но для борьбы за чемпионство не хватает достаточно много футболистов, которых «Спартак» ищет, но никак не может найти», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Заболотный стал игроком «Спартака» летом 2025 года, подписав контрактное соглашение по схеме «1+1». Минувший сезон форвард провёл в составе «Химок», где в 31 матче забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. В первом туре «Спартак» встретится с махачкалинским «Динамо».