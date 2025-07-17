Махачев вместе с главой Дагестана встретился с игроками «Динамо» Мх перед стартом РПЛ
Поделиться
Пресс-служба махачкалинского «Динамо» сообщила о встрече команды с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.
Меликов прибыл на встречу в сопровождении бойца UFC Ислама Махачева, призёра Олимпийских игр Муслима Гаджимагомедова, чемпиона мира по боксу Шарабутдина Атаева и лучшего бомбардира в истории клуба Александра Маркарова.
Спортсмены и глава республики высказали свои пожелания футболистам перед началом сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.
Первый матч махачкалинского «Динамо» в новом сезоне пройдёт с московским «Спартаком» 19 июля. Начало — в 20:30 мск. Минувшую кампанию подопечные Хасанби Биджиева завершили на 11-м месте, набрав 29 очков.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Самая крупная победа «Динамо»:
Комментарии
- 17 июля 2025
-
04:15
-
04:00
-
03:49
-
03:37
-
03:22
-
03:21
-
02:48
-
02:28
-
02:20
-
02:16
-
01:57
-
01:35
-
01:33
-
01:15
-
00:56
-
00:43
-
00:39
-
00:27
-
00:23
-
00:21
-
00:13
- 16 июля 2025
-
23:54
-
23:54
-
23:52
-
23:28
-
23:18
-
23:18
-
23:13
-
23:03
-
22:59
-
22:46
-
22:38
-
22:36
-
22:34
-
22:19