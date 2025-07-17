Махачев вместе с главой Дагестана встретился с игроками «Динамо» Мх перед стартом РПЛ

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» сообщила о встрече команды с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Меликов прибыл на встречу в сопровождении бойца UFC Ислама Махачева, призёра Олимпийских игр Муслима Гаджимагомедова, чемпиона мира по боксу Шарабутдина Атаева и лучшего бомбардира в истории клуба Александра Маркарова.

Спортсмены и глава республики высказали свои пожелания футболистам перед началом сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

Первый матч махачкалинского «Динамо» в новом сезоне пройдёт с московским «Спартаком» 19 июля. Начало — в 20:30 мск. Минувшую кампанию подопечные Хасанби Биджиева завершили на 11-м месте, набрав 29 очков.

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