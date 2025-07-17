«Случайно попал в футбол… Маразм какой-то!» Александр Мостовой — о Слуцком в Китае

Бывший российский футболист Александр Мостовой жёстко высказался о главном тренере китайского «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

«Доверие к Слуцкому в Китае? Ну и что? А что здесь такого? А что, есть люди, которых ругают и они ничего не делают? Тем более, я Слуцкого не ругаю, я просто говорю, что это человек, который случайно попал в футбол. За счёт футбольных людей, за счёт футбола себе жизнь устраивает. А что, это не так? Правда? Правда. Он в футбол всю жизнь не играл.

Хорошо, что у нас его раскусили хоть, что здесь он не подписывает ничего. Уже хорошо. А в Китае пускай что хочет, то и делает. Правда, он и так здесь себе жизнь устроил. Только вдумайтесь, люди, которые не играют в футбол, за счёт футбола устраивают себе жизнь — маразм какой-то! А потом нам задают вопрос, а почему мы не тренируем, а почему мы не в футболе, а почему, а как? Так, а если мы не ходим на задних лапках?» — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что 54-летний Слуцкий продлил контракт с «Шанхай Шэньхуа» до 2027 года.

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