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Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
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Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» подписал Луиса Диаса — Sport.es

Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» подписал Луиса Диаса — Sport.es
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет, чтобы клуб подписал контракт с нападающим «Ливерпуля» Луисом Диасом, сообщает Sport.es.

По данным источника, Криштиану хочет видеть колумбийца на фланге, чтобы тот создавал для него моменты и снабжал результативными передачами. Отмечается, что «Аль-Наср» готов заплатить € 100 млн, которые требует «Ливерпуль.

Ранее мерсисайдцы отклонили предложение «Баварии» по колумбийскому футболисту на € 67,4 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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