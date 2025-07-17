Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» подписал Луиса Диаса — Sport.es

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет, чтобы клуб подписал контракт с нападающим «Ливерпуля» Луисом Диасом, сообщает Sport.es.

По данным источника, Криштиану хочет видеть колумбийца на фланге, чтобы тот создавал для него моменты и снабжал результативными передачами. Отмечается, что «Аль-Наср» готов заплатить € 100 млн, которые требует «Ливерпуль.

Ранее мерсисайдцы отклонили предложение «Баварии» по колумбийскому футболисту на € 67,4 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.