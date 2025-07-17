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«Реал» намерен продать одного из самых высокооплачиваемых игроков команды — AS

«Реал» намерен продать одного из самых высокооплачиваемых игроков команды — AS
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Мадридский «Реал» намерен расстаться с австрийским защитником испанской команды Давидом Алабой уже этим летом, чтобы разгрузить зарплатный фонд и высвободить активы. Об этом сообщает популярное издание AS.

По информации источника, сам игрок не готов покинуть клуб и хочет отработать контракт, который действует до 30 июня 2026 года, чтобы быть в хорошей форме к чемпионату мира, стартующему следующим летом.

Отмечается, что решение вопроса будущего 33-летнего Алабы зависит от реабилитации и восстановления футболиста. Ранее сообщалось, что австриец может пропустить месяц из-за травмы икроножной мышцы левой ноги, полученной в конце июня.

Алаба является вторым самым высокооплачиваемым защитником всей Европы и третьим игроком по этому показателю в мадридском клубе после Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. По данным СМИ, австриец получает более € 415 тыс. в неделю (€ 1,88 млн в месяц и € 22,6 млн в год до вычета налогов).

С декабря 2023 года по январь 2025 года Алаба восстанавливался после разрыва крестообразной связки. Затем в феврале защитник «Реала» травмировал отводящую мышцу, а в апреле порвал мениск. В итоге 33-летний игрок провёл 14 матчей во всех турнирах за минувший сезон.

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