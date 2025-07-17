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Атланта Юнайтед — Чикаго Файр, результат матча 17 июля 2025, счёт 2:2, МЛС, Алексей Миранчук

Гол Алексея Миранчука помог «Атланте» избежать поражения в матче МЛС с «Чикаго»
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В ночь с 16 на 17 июля завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Чикаго Файр». Встреча прошла в американской Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась вничью со счётом 2:2.

США — Major League Soccer . МЛС
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Чикаго Файр
Чикаго
0:1 Синкернагель – 2'     1:1 Миранчук – 56'     1:2 Хайле-Селасси – 79'     2:2 Reilly – 90+4'    

В составе «Чикаго» гол отличились датский форвард Филип Синкернагель и швейцарский хавбек Марен Хайле-Селасси. У «пятиполосных» в этой встрече забил российский полузащитник Алексей Миранчук, а также отметился голом американский полузащитник Уилл Райли.

«Атланта Юнайтед» продлила серию без побед в МЛС до шести матчей – три поражения и три ничьих. «Чикаго» не может победить на протяжении трёх матчей подряд в МЛС — ничья и два поражения.

В следующем матче «Атланта» проведёт домашнюю игру с «Шарлотт», а «Чикаго» в гостях встретится с «Клёб де Фут Монреаль». Обе встречи состоятся 20 июля.

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