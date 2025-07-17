«Интер Майами» с Месси проиграл «Цинциннати», прервав пятиматчевую победную серию
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Завершился матч МЛС, в котором «Цинциннати» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
США — Major League Soccer . МЛС
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами
1:0 Valenzuela – 16' 2:0 Evander Ferreira – 50' 3:0 Evander Ferreira – 70'
В составе победителей забивали Херардо Валенсуэла и Эвандер (дважды).
В составе «Интер Майами» с первых минут сыграли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.
«Интер Майами» прервал пятиматчевую победную серию в МЛС. «Циннцинати», в свою очередь, одержал пятую победу за последние шесть матчей.
В следующем туре МЛС «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз», а «Цинциннати» сыграет с «Реал Солт-Лейк». Оба матча пройдут 20 июля.
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