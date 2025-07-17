«Интер Майами» с Месси проиграл «Цинциннати», прервав пятиматчевую победную серию

Завершился матч МЛС, в котором «Цинциннати» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Херардо Валенсуэла и Эвандер (дважды).

В составе «Интер Майами» с первых минут сыграли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.

«Интер Майами» прервал пятиматчевую победную серию в МЛС. «Циннцинати», в свою очередь, одержал пятую победу за последние шесть матчей.

В следующем туре МЛС «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз», а «Цинциннати» сыграет с «Реал Солт-Лейк». Оба матча пройдут 20 июля.