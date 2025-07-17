Гол Неймара принёс «Сантосу» победу в матче с «Фламенго»
Поделиться
Завершился матч 14-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Сантос» встречался с «Фламенго». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Бразилия — Серия А . 14-й тур
17 июля 2025, четверг. 02:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
1 : 0
Фламенго
Рио-де-Жанейро
1:0 Неймар – 84'
Победный гол в матче на 84-й минуте забил бразильский нападающий Неймар.
Таким образом, «Сантос» одержал вторую победу подряд в чемпионате Бразилии. «Фламенго», в свою очередь, потерпел первое поражение после трёх побед подряд.
В следующем матче «Сантос» встретится с «Мирасолом», а «Фламенго» сыграет с «Флуминенсе». Игры пройдут 20 и 21 июля соответственно.
На данный момент «Сантос» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, записав в свой актив 14 очков. «Фламенго», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков.
Комментарии
- 17 июля 2025
-
05:27
-
04:56
-
04:43
-
04:41
-
04:40
-
04:15
-
04:00
-
03:49
-
03:37
-
03:22
-
03:21
-
02:48
-
02:28
-
02:20
-
02:16
-
01:57
-
01:35
-
01:33
-
01:15
-
00:56
-
00:43
-
00:39
-
00:27
-
00:23
-
00:21
-
00:13
- 16 июля 2025
-
23:54
-
23:54
-
23:52
-
23:28
-
23:18
-
23:18
-
23:13
-
23:03
-
22:59