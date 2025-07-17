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Гол Неймара принёс «Сантосу» победу в матче с «Фламенго»

Гол Неймара принёс «Сантосу» победу в матче с «Фламенго»
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Завершился матч 14-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Сантос» встречался с «Фламенго». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Бразилия — Серия А . 14-й тур
17 июля 2025, четверг. 02:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
1 : 0
Фламенго
Рио-де-Жанейро
1:0 Неймар – 84'    

Победный гол в матче на 84-й минуте забил бразильский нападающий Неймар.

Таким образом, «Сантос» одержал вторую победу подряд в чемпионате Бразилии. «Фламенго», в свою очередь, потерпел первое поражение после трёх побед подряд.

В следующем матче «Сантос» встретится с «Мирасолом», а «Фламенго» сыграет с «Флуминенсе». Игры пройдут 20 и 21 июля соответственно.

На данный момент «Сантос» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, записав в свой актив 14 очков. «Фламенго», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков.

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Турнирная таблица чемпионата Бразилии
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