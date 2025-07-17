Корнаухов предположил, какое место займёт «Спартак» по итогам сезона РПЛ-2025/2026

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне чемпионата России.

«Если они ничего не поменяют, то повторят прошлогодний результат», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона РПЛ «Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице, записал в свой актив 57 очков. Чемпионом турнира стал «Краснодар» (67). Второе место занял «Зенит» (66). Замкнул призовую тройку ЦСКА (59).

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. В первом туре «Спартак» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 19 июля в Москве на стадионе «Лукойл Арена».