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Корнаухов предположил, какое место займёт «Спартак» по итогам сезона РПЛ-2025/2026

Корнаухов предположил, какое место займёт «Спартак» по итогам сезона РПЛ-2025/2026
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Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если они ничего не поменяют, то повторят прошлогодний результат», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».
По итогам прошлого сезона РПЛ «Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице, записал в свой актив 57 очков. Чемпионом турнира стал «Краснодар» (67). Второе место занял «Зенит» (66). Замкнул призовую тройку ЦСКА (59).

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. В первом туре «Спартак» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 19 июля в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

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