Виктор Гончаренко: есть внутреннее несогласие с отставкой из «Пари НН»

Известный тренер Виктор Гончаренко высказался о своей отставке с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород».

— Вы были согласны с отставкой из «Пари НН»?

— А когда тренер бывает согласен с отставкой? Бывают редкие случаи, наверное. Но сейчас у меня есть внутреннее несогласие.

— Как вам объяснили увольнение?

— Был совет директоров. Это орган, где ты можешь только представить, о чём говорят, какие люди там находятся, и какие решения принимают. Они могут не помогать команде, но при этом иметь веское слово. Как правило, у них следующая оценка ситуации: мы тут всё сделали, а ты сделать не можешь, ты плохо тренируешь. Как всегда: во всём виноват тренер, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Гончаренко тренировал «Пари НН» с октября 2024 года по июнь 2025 года. Под его руководством команда заняла 13-е место в таблице Российской Премьер-Лиги сезона 2024/2025.

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