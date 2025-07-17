Колыванов: если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, нужно хотя бы 3-4 приобретения

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о необходимости усиления состава «Спартака» для борьбы за победу в чемпионате России.

«Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство — а я полагаю, что они всё‑таки этого хотят… Им нужно хотя бы три‑четыре приобретения. Центральный защитник, крайний защитник и, пожалуй, центральный нападающий. А то Угальде очень скромно провёл вторую половину минувшего чемпионата», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Спартак» обладает вторым по стоимости составом в Российской Премьер-Лиге по оценке аналитического портала Transfermarkt, его общий ценник составляет € 118,05 млн. Лидером РПЛ по этому показателю является петербургский «Зенит» (€ 206,8 млн), третье место занимает «Краснодар» (€ 108,75 млн), четвёртое — московское «Динамо» (€ 106,2 млн).

Летом 2025 года «Спартак» подписал контракт с 34-летним нападающим Антоном Заболотным, в прошлом сезоне выступавшим за «Химки», форвард перешёл к красно-белым на правах свободного агента.

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