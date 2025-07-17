«Будет битва». Колыванов поделился ожиданиями от матча РПЛ «Динамо» М — «Балтика»

Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, чего ожидает от стартового матча нового сезона Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и калининградской «Балтикой».

«Я считаю, что неожиданность может произойти в любом матче первого тура РПЛ. В том числе в игре московского «Динамо» против «Балтики».

Мне нравится, что Андрей Талалаев спокойно рассказывает о тактике калининградцев на весь предстоящий сезон. Иногда специалисты закрывают свою команду, никому не показывают… А тут совсем другое. Талалаев строит смелый атакующий футбол, и примерно также действует Валерий Карпин, который теперь возглавляет динамовцев.

Чья команда будет лучше готова физически, чья команда реализует моменты, тому и достанется победа. Будет битва, будет мужская игра», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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