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«Будет битва». Колыванов поделился ожиданиями от матча РПЛ «Динамо» М — «Балтика»

«Будет битва». Колыванов поделился ожиданиями от матча РПЛ «Динамо» М — «Балтика»
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Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, чего ожидает от стартового матча нового сезона Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и калининградской «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я считаю, что неожиданность может произойти в любом матче первого тура РПЛ. В том числе в игре московского «Динамо» против «Балтики».

Мне нравится, что Андрей Талалаев спокойно рассказывает о тактике калининградцев на весь предстоящий сезон. Иногда специалисты закрывают свою команду, никому не показывают… А тут совсем другое. Талалаев строит смелый атакующий футбол, и примерно также действует Валерий Карпин, который теперь возглавляет динамовцев.

Чья команда будет лучше готова физически, чья команда реализует моменты, тому и достанется победа. Будет битва, будет мужская игра», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге

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