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Ламин Ямаль опубликовал пост после получения 10-го номера в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал пост на своей странице в соцсетях по случаю получения знаменитого 10-го номера в стане сине-гранатовых. Отметим, вместе с получением 10-го номера Ямаль продлил контракт с каталонцами до лета 2031 года.

«Мой номер. Моя история. Моё путешествие. x10», — подписал фотографии Ямаль, добавив эмодзи синего и красного сердец.

Фото: Соцсети Ламина Ямаля

Фото: Соцсети Ламина Ямаля

Кроме того, Ямаль изменил фото своего профиля в соцсетях. Теперь на главном фото его аккаунта красуется спина Ламина с номером 10 на голой спине, в виде выжженой десятки.

Фото: Соцсети Ламина Ямаля

Последним обладателем 10-го номера в каталонском клубе был испанец Ансу Фати. До испанца знаменитой десяткой владел Лионель Месси.

В прошлом сезоне Ламин провёл 55 матчей во всех турнирах. Всего испанец забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. В составе каталонского клуба он выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

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