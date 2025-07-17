Виктор Гончаренко: надо думать о расширении РПЛ. У нас что — первенство Москвы?

Бывший главный тренер «Пари НН» и ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о необходимости увеличения количества участников Российской Премьер-Лиги.

— Почему с топами играть проще, чем с аутсайдерами?

— Сейчас Шамиль Газизов воплощает идею расширения лиги. Просто вопрос: мы знаем ещё примеры 16 клубов в чемпионатах? Все ведущие страны играют чемпионат в 18-20 клубов. А Россия — очень большая страна. 18 клубов — то, к чему надо стремиться. Надо думать о расширении. Не может быть в 150-миллионной стране 16 клубов. Во-вторых, нигде нет такой ситуации, чтобы 25% клубов боролись за выживание — я беру две команды на вылет и две в стыки. Половину чемпионата команды боятся свалиться или остаться внизу.

Очень простой вопрос: как формировать бюджет? Как строить трансферную политику? Ничего стабильного быть не может. Если вылетаешь из РПЛ, ты должен убрать восемь или девять человек и взять ещё столько же. У команд внизу проблем воз и маленькая тележка. Не надо забывать, что, помимо Москвы, есть ещё много городов-миллионников. Сколько у московских команд выездов суммарно? Мы не берём Садовое кольцо. 10 выездов. Это что? Первенство Москвы? Я сомневаюсь, что из Москвы кто-то когда-то оценивал ситуацию под таким углом, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В высшем дивизионе чемпионата России с 1998 года неизменно выступает 16 клубов. В сезонах 1996 и 1997 в лиге было 18 участников.

Видео: Конфликт Гончаренко с судьёй после матча «Ростов» — «Пари НН»