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«Это неуважение». Моуринью разгневан поведением новичка «Фенербахче» Дурана

«Это неуважение». Моуринью разгневан поведением новичка «Фенербахче» Дурана
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Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о некорректном поведении новичка команды колумбийского нападающего Джона Дурана, который перебрался в Стамбул из «Аль-Насра» на правах аренды. Напомним, колумбиец не явился на первую тренировку «Фенербахче» после перехода в клуб.

«Это неуважение. Есть чёткие правила, и те, кто их не соблюдает, столкнутся с последствиями. Мы поговорим с ним… Если, конечно, он появится», — приводит слова Моуринью Marca.

21-летний колумбиец подписал контракт с саудовским «Аль-Насром» в январе 2025 года, перейдя из «Астон Виллы» за € 77 млн. Его годовая зарплата в Саудовской Аравии составляет € 18,8 млн. В последнем сезоне Дуран забил восемь голов в 13 матчах Про-Лиги. Контракт с клубом действует до июня 2030 года, а по данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 35 млн.

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