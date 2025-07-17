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Колыванов: мне жаль болельщиков «Спартака». Вечно много шума, а результат один и тот же

Колыванов: мне жаль болельщиков «Спартака». Вечно много шума, а результат один и тот же
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Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о ситуации с результатами «Спартака» на фоне постоянных амбициозных задач.

«Мне жаль болельщиков «Спартака», потому что вокруг команды вечно много разговоров, много шума, а результат почти всегда один и тот же. Что будет сейчас? Повторюсь: нужно приобретать, чтобы что‑то выигрывать», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 2001 года на счету московского «Спартака» четыре трофея — чемпионство в сезоне-2016/2017, Кубок России в сезонах-2003 и 2021/2022, а также Суперкубок России — 2017. Ранее, в период с 1992 по 2001 год включительно, красно-белые выиграли девять чемпионств за 10 сезонов и два Кубка России.

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Видео: Как появился «Спартак»

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