Стали известны ещё два топ-клуба Европы, заинтересованные в переходе Доннаруммы

Английский «Манчестер Сити» и немецкая «Бавария» проявляют интерес к голкиперу «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, оба клуба присоединились к «Челси» в борьбе за итальянского вратаря, будущее которого в парижском клубе является неопределённым из-за затяжного процесса продления контракта, который истекает летом 2026 года. Отмечается, что ни один клуб пока не делал официальных предложений ни «ПСЖ», ни 26-летнему голкиперу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в € 40 млн. В сезоне-2024/2025 Джанлуиджи провёл 47 матчей во всех турнирах, пропустив 43 гола. Кроме того, Доннарумма сыграл «на ноль» в 17 встречах.

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