Назван испанский клуб, заинтересованный в трансфере Андрея Лунина

Испанский «Вильярреал», который в грядущем сезоне выступит в Лиге чемпионов, заинтересован в трансфере голкипера сборной Украины и мадридского «Реала» Андрея Лунина. Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на то, что вратарь «Реала» рассматривается «субмариной» в качестве основного голкипера, сам футболист не горит желанием покидать Мадрид. Также подчёркивается, что «Вильярреал» не готов удовлетворить финансовые запросы голкипера.

В минувшем сезоне Лунин провёл 14 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов. Кроме того, украинец шесть раз отыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.

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