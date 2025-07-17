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«ПСЖ» хочет понизить зарплату Доннарумме при продлении контракта — Скира

«ПСЖ» хочет понизить зарплату Доннарумме при продлении контракта — Скира
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Французский «Пари Сен-Жермен» ведёт непростые переговоры с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, парижский клуб предложил 26-летнему итальянскому вратарю продлить контракт с уменьшением зарплаты. Отмечается, что действующее соглашение Доннаруммы, которое истекает летом 2026 года, предполагает его доход в € 12 млн в год. Утверждается, что пока стороны не достигли договорённости, хотя сам футболист намерен остаться в команде.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» и «Бавария» присоединились к «Челси» в борьбе за подписание Доннаруммы. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн. В минувшем сезоне Джанлуиджи сыграл в 47 матчах во всех турнирах, пропустив 43 гола. Также на счету итальянца 17 встреч «на ноль».

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