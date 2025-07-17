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Алексей Миранчук забил эффектным ударом из-за пределов штрафной в матче МЛС

Алексей Миранчук забил эффектным ударом из-за пределов штрафной в матче МЛС
Аудио-версия:
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отличился третьим забитым голом в текущем сезоне МЛС. Это произошло в домашнем матче с «Чикаго Файр» (2:2).

США — Major League Soccer . МЛС
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
2 : 2
Чикаго Файр
Чикаго
0:1 Синкернагель – 2'     1:1 Миранчук – 56'     1:2 Хайле-Селасси – 79'     2:2 Reilly – 90+4'    

На 56-й минуте атакующий хавбек «пятиполосных» Миранчук подхватил мяч после короткой передачи парагвайского вингера Мигеля Альмирона и пробил эффектным ударом из-за пределов штрафной в дальний от вратаря угол. Мяч влетел в сетку от штанги. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео забитого Алексеем мяча.

ВИДЕО

Отметим, это третий мяч Алексея в текущем сезоне. Также в его активе три результативные передачи в 22 матчах североамериканской лиги. «Атланта» после 22 игр находится на 13-м месте Восточной конференции. В активе красно-чёрных 20 очков и 12-очковое отставание от зоны плей-ин (девятая строчка).

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