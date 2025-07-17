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Маскерано прокомментировал крупное поражение «Интер Майами» в матче МЛС

Маскерано прокомментировал крупное поражение «Интер Майами» в матче МЛС
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано дал комментарий после выездного поражения своей команды от «Цинциннати» (0:3) в матче регулярного чемпионата американской МЛС.

США — Major League Soccer . МЛС
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами
1:0 Valenzuela – 16'     2:0 Evander Ferreira – 50'     3:0 Evander Ferreira – 70'    

«Я не специалист в медицине, но меня сильно беспокоит, что наша команда весь сезон страдает от мышечных травм. Интенсивность игр в последние полтора месяца была очень, очень высокой. Очевидно, что травмы начали разрушать нашу игру, и нам нужно найти решение. Разумеется, я переживаю из‑за поражений, особенно когда соперник нас превосходит — а сегодня соперник превосходил нас от начала и до конца», — приводит слова Маскерано ESPN.

В июне 2025 года «Интер Майами» принимал участие в клубном чемпионате мира — 2025, где дошёл до 1/8 финала, уступив на этой стадии будущему финалисту «ПСЖ» со счётом 0:4.

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