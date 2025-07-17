Маскерано прокомментировал крупное поражение «Интер Майами» в матче МЛС

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано дал комментарий после выездного поражения своей команды от «Цинциннати» (0:3) в матче регулярного чемпионата американской МЛС.

«Я не специалист в медицине, но меня сильно беспокоит, что наша команда весь сезон страдает от мышечных травм. Интенсивность игр в последние полтора месяца была очень, очень высокой. Очевидно, что травмы начали разрушать нашу игру, и нам нужно найти решение. Разумеется, я переживаю из‑за поражений, особенно когда соперник нас превосходит — а сегодня соперник превосходил нас от начала и до конца», — приводит слова Маскерано ESPN.

В июне 2025 года «Интер Майами» принимал участие в клубном чемпионате мира — 2025, где дошёл до 1/8 финала, уступив на этой стадии будущему финалисту «ПСЖ» со счётом 0:4.

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