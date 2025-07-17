Ловчев назвал основного соперника «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ. Это не «Краснодар»

Бывший советский футболист, а ныне телеэксперт Евгений Ловчев рассказал, кто будет главным конкурентом санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Сейчас «Динамо» — основной соперник «Зенита» в борьбе за первое место РПЛ. Не «Краснодар», не «Спартак», а именно динамовцы. Они уже боролись за золото в последние годы, буквально в последнем туре упускали свою жар‑птицу. Сейчас в «Динамо» Валерий Карпин — это человек дисциплины. Его команда будет самой заметной в лиге», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам минувшей кампании бело-голубые заняли пятое место в РПЛ, а в сезоне-2023/2024 — третье. Новый розыгрыш чемпионата России стартует 18 июля. В первой встрече соревнований «Динамо» сыграет с «Балтикой».

Как сборная России играет при Карпине: