«Краснодар» — уже не «Краснодар». Григорян — о перспективах «быков» в новом сезоне РПЛ

Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян поделился мнением о перспективах чемпионов минувшего сезона Российской Премьер-Лиги — «Краснодара» — в сезоне-2025/2026.

«У «Краснодара» теперь появилось колоссальное преимущество. Ментально «Краснодар» — уже не «Краснодар». Не та команда, которую мы привыкли видеть. Нет той легкой порхающей игры, нет прежнего стиля. Теперь это команда‑воин. Они хороши в гонке на истощение. Если у них будет такая гонка с «Зенитом» по ходу чемпионата, то у южан будет преимущество над петербуржцами», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с «Пари Нижний Новгород» 20 июля.

Материалы по теме Григорян объяснил позицию новичка «Зенита» Жерсона на поле

Главные футбольные дерби России: