Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — уже не «Краснодар». Григорян — о перспективах «быков» в новом сезоне РПЛ

«Краснодар» — уже не «Краснодар». Григорян — о перспективах «быков» в новом сезоне РПЛ
Комментарии

Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян поделился мнением о перспективах чемпионов минувшего сезона Российской Премьер-Лиги — «Краснодара» — в сезоне-2025/2026.

«У «Краснодара» теперь появилось колоссальное преимущество. Ментально «Краснодар» — уже не «Краснодар». Не та команда, которую мы привыкли видеть. Нет той легкой порхающей игры, нет прежнего стиля. Теперь это команда‑воин. Они хороши в гонке на истощение. Если у них будет такая гонка с «Зенитом» по ходу чемпионата, то у южан будет преимущество над петербуржцами», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля. В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с «Пари Нижний Новгород» 20 июля.

Материалы по теме
Григорян объяснил позицию новичка «Зенита» Жерсона на поле

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android