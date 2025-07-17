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Лионель Месси прервал рекордную результативную серию в МЛС

Лионель Месси прервал рекордную результативную серию в МЛС
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38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оборвал результативную серию в регулярном чемпионате американской МЛС, не забив в выездной встрече с «Цинциннати» (0:3). Ранее Месси отличился в шести матчах МЛС подряд, оформив на этом отрезке 11 забитых мячей.

США — Major League Soccer . МЛС
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами
1:0 Valenzuela – 16'     2:0 Evander Ferreira – 50'     3:0 Evander Ferreira – 70'    

Таким образом, Лионель Месси не смог установить новый рекорд лиги — его прежние показатели повторили достижение венесуэльца Хосефа Мартинеса.

«Интер Майами» набрал 38 очков в 20 матчах регулярного сезона МЛС и занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, находясь в зоне плей-офф.

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