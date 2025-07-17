Лионель Месси прервал рекордную результативную серию в МЛС

38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оборвал результативную серию в регулярном чемпионате американской МЛС, не забив в выездной встрече с «Цинциннати» (0:3). Ранее Месси отличился в шести матчах МЛС подряд, оформив на этом отрезке 11 забитых мячей.

Таким образом, Лионель Месси не смог установить новый рекорд лиги — его прежние показатели повторили достижение венесуэльца Хосефа Мартинеса.

«Интер Майами» набрал 38 очков в 20 матчах регулярного сезона МЛС и занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, находясь в зоне плей-офф.

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