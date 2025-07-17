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«Деньги дикие тратят, а толку никакого». Червиченко — о трансферной политике «Спартака»

«Деньги дикие тратят, а толку никакого». Червиченко — о трансферной политике «Спартака»
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансферной политике красно-белых.

«Мне кажется, нет понимания, кого покупать, на какие позиции покупать. И вообще, на мой взгляд, внутри руководства просто нет понимания, что делать дальше. Покупают, покупают, деньги дикие тратят, а толку никакого. Четвёртое место — это даже не, как раньше говорили, «деревянные» медали, да? То есть даже не медали из металла. Ну и с Кубком та же история.

Глядя на то, как все готовятся к сезону, понятное дело, что четвёртое-пятое место — это будет нормально. Ну а зачем тогда тратить деньги, если четвёртое-пятое место и так будет? Поскольку остальных они просто превосходят по составу — и «Рубин», и «Ростов», и других, кто может подтянуться к этой пятёрке», — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

Летом 2025 года «Спартак» подписал контракт с 34-летним нападающим Антоном Заболотным, ранее выступавшим за «Химки», ЦСКА и «Зенит», форвард перешёл к красно-белым на правах свободного агента. Ранее, зимой 2025 года, москвичи приобрели 27-летнего тринидадского форварда Леви Гарсию (€ 18,7 млн), 23-летнего аргентинского вингера Пабло Солари (€ 10 млн) и 28-летнего вратаря Илью Помазуна (€ 1,2 млн) (все суммы компенсаций — по данным Transfermarkt).

В РПЛ-2024/2025 «Спартак» занял четвёртое место, набрав 57 очков в 30 матчах, в Фонбет Кубке России выбыл в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов), уступив дома «Ростову» (1:2).

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