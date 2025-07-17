Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Готов пройти детектор лжи». Гончаренко — о матчах «Пари НН» и «Сочи»

«Готов пройти детектор лжи». Гончаренко — о матчах «Пари НН» и «Сочи»
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о переходных матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 с «Сочи». Напомним, «Пари НН» по итогам двухматчевого противостояния уступил «Сочи» (3:4), благодаря чему обе команды примут участие в РПЛ.

— Как вам вообще последний месяцок в российском футболе? Там же и про вас говорили, что «Пари НН» просто намеренно проиграл и помог «Сочи».
— РПЛ должна быть привлекательной лигой. Все спонсоры, которые приходят, хотят видеть хороший продукт. Как только мы уступили «Сочи» — сразу стало прилетать, что мы слили игру. Я со своей стороны готов поднять руки, готов пройти любой детектор лжи (смеётся). Никогда в жизни не давал установку футболистам: «Давайте сыграем мягкотело». Я люблю футбол, всё, что я сейчас имею, у меня есть из-за футбола, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Виктор Гончаренко: «Пари НН» — самый уязвимый клуб РПЛ. Никого так не фигачат

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android