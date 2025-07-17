«Готов пройти детектор лжи». Гончаренко — о матчах «Пари НН» и «Сочи»

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о переходных матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 с «Сочи». Напомним, «Пари НН» по итогам двухматчевого противостояния уступил «Сочи» (3:4), благодаря чему обе команды примут участие в РПЛ.

— Как вам вообще последний месяцок в российском футболе? Там же и про вас говорили, что «Пари НН» просто намеренно проиграл и помог «Сочи».

— РПЛ должна быть привлекательной лигой. Все спонсоры, которые приходят, хотят видеть хороший продукт. Как только мы уступили «Сочи» — сразу стало прилетать, что мы слили игру. Я со своей стороны готов поднять руки, готов пройти любой детектор лжи (смеётся). Никогда в жизни не давал установку футболистам: «Давайте сыграем мягкотело». Я люблю футбол, всё, что я сейчас имею, у меня есть из-за футбола, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 года.

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