Слишкович — об «Оренбурге» в РПЛ: мы махали руками и выплыли

Боснийский главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о возвращении своей команды в РПЛ на сезон-2025/2026.

«Когда ребёнка бросают в бассейн, он машет руками и постепенно учится плавать. Так и мы. Мы махали руками и выплыли. Мои футболисты — это опытные игроки. Только некоторым из них не хватает опыта игры в РПЛ, но это не значит, что они не готовы выступать в высшей лиге. Я не обещаю ничего, кроме того, что город сможет гордиться своей командой», — сказал Слишкович в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам сезона-2024/2025 «Оренбург» под руководством Владимира Слишковича набрал в Российской Премьер-Лиге 19 очков в 30 матчах, занял 15-е место и напрямую вылетел в Пари Первую лигу. 11 июля было официально объявлено, что южноуральцы заменят в РПЛ-2025/2026 исключённое за попытку организации договорных матчей в сезоне-2024/2025 московское «Торпедо».

21 июля «Оренбург» в матче 1-го тура РПЛ сыграет на своём поле с ЦСКА.

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