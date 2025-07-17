Андрей Червиченко: и Станкович, и Кахигао губительны для «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о сербском главном тренере красно-белых Деяне Станковиче и испанском спортивном директоре Фрэнсисе Кахигао.

— Если говорить о составе конкретно, как вам кажется, какие позиции требуют усиления у команды на данный момент?

— В первую очередь, тренерская и спортивного директора.

— Я так понимаю, вы относитесь отрицательно к продлению Станковича, которое было недавно?

— Резко отрицательно. И один, и второй — это просто губительно для команды. А так, мне кажется, абсолютно все позиции, кроме вратарской… наверное, — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

По итогам полного сезона под руководством главного тренера Деяна Станковича «Спартак» занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 57 очков в 30 матчах, в Фонбет Кубке России красно-белые выбыли в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов), уступив дома «Ростову» (1:2).

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