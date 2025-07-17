Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: и Станкович, и Кахигао губительны для «Спартака»

Андрей Червиченко: и Станкович, и Кахигао губительны для «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о сербском главном тренере красно-белых Деяне Станковиче и испанском спортивном директоре Фрэнсисе Кахигао.

— Если говорить о составе конкретно, как вам кажется, какие позиции требуют усиления у команды на данный момент?
— В первую очередь, тренерская и спортивного директора.

— Я так понимаю, вы относитесь отрицательно к продлению Станковича, которое было недавно?
— Резко отрицательно. И один, и второй — это просто губительно для команды. А так, мне кажется, абсолютно все позиции, кроме вратарской… наверное, — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

По итогам полного сезона под руководством главного тренера Деяна Станковича «Спартак» занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 57 очков в 30 матчах, в Фонбет Кубке России красно-белые выбыли в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов), уступив дома «Ростову» (1:2).

Видео: Юрий Сёмин — о «Локомотиве», «Спартаке» и всей РПЛ

Материалы по теме
«Деньги дикие тратят, а толку — никакого». Червиченко — о трансферной политике «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android