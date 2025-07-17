Виктор Гончаренко: предлагал пригласить Синнера на матч «Пари НН» через Калинского

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко рассказал, что однажды предлагал пригласить известного теннисиста Янника Синнера на матч нижегородской команды.

«Кстати, как-то Роман Нагучев сказал, что на таком прекрасном стадионе в Нижнем нет народу. Я предложил тогда, чтобы на какой-нибудь приехали сестра Калинского Аня с Синнером — гарантированно полный стадион. Но не пошли на этот шаг. Это было на уровне разговоров. Синнер тогда был дисквалифицирован. Можно было попробовать организовать всё это через Колю. Но не сложилось», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 год.