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Виктор Гончаренко: предлагал пригласить Синнера на матч «Пари НН» через Калинского

Виктор Гончаренко: предлагал пригласить Синнера на матч «Пари НН» через Калинского
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко рассказал, что однажды предлагал пригласить известного теннисиста Янника Синнера на матч нижегородской команды.

«Кстати, как-то Роман Нагучев сказал, что на таком прекрасном стадионе в Нижнем нет народу. Я предложил тогда, чтобы на какой-нибудь приехали сестра Калинского Аня с Синнером — гарантированно полный стадион. Но не пошли на этот шаг. Это было на уровне разговоров. Синнер тогда был дисквалифицирован. Можно было попробовать организовать всё это через Колю. Но не сложилось», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 по июнь 2025 год.

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