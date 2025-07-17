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Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 17 июля

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 17 июля
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Сегодня, 17 июля, состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы 17 июля (время — московское):

19:00. «Актобе» (Казахстан) — «Легия» (Польша) (0:1);
19:00. «Ильвес» (Финляндия) — «Шахтёр» (Украина) (0:6);
20:00. «Хеккен» (Швеция) — «Спартак» Тр (Словакия) (1:0);
20:30. ЧФР Клуж (Румыния) — «Пакш» (Венгрия) (0:0);
21:00. «Приштина» (Косово) — «Шериф» (Молдавия) (0:4);
21:00. «Целе» (Словения) — «Сабах» (Азербайджан) (3:2);
21:00. «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — «Левски» (Болгария) (0:0);
22:00. «Партизан» (Сербия) — АЕК Ларнака (Кипр) (0:1).

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
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