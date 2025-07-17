Виктор Гончаренко: мне нужно сделать изменения в процессе работы и в своём штабе

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко признался, что прибегнет к изменениям в процессе своей работы. Специалист покинул «Пари НН» в июне этого года.

— Вы, кстати, не думали сменить ваш тренерский штаб, как сейчас делает Гвардиола? Может, в этом тоже есть часть проблемы?

— Как вариант, почему нет? У меня есть Ермакович, который всегда со мной, с которым великолепные отношения, а дальше надо корректировать. Так что подумаем. Может, из другого клуба кого подтяну. Нашему тренерскому сообществу нужны постоянные собрания. Как в Италии в Коверчано они собираются и накидывают всякого, обсуждают. А у нас тренеры боятся показаться глупыми. Стажировки, кстати, очень много дают тренерам. Поэтому я даже сейчас пытаюсь себе их организовать с учётом всех проблем с логистикой.

— Где вы себя видите в будущем? РПЛ?

— До «Пари НН» у меня было хорошее предложение не из России. Сейчас понимаю, что надо было соглашаться. Надо научиться выбирать места там, где получится. Мне нужно сделать изменения и в процессе работы, и в штабе, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».