Гончаренко: в «Пари НН» фанаты мне писали «Ты дерьмо. Что ты делаешь в нашем городе?»

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко рассказал, что фанаты нижегородской команды писали ему сообщения с угрозами.

— Что вы из самого смешного читали про себя в последнее время?

— Да я не читаю. Последний раз в «БАТЭ» пробовал читать. Там были хорошие результаты, а говно всё равно писали. Люди выплёскивают своё плохое настроение. У меня тут в «Пари НН» был вопиющий случай.

— Так.

— Дошло до того, что мне на личный номер писали обычные фанаты клуба с угрозами.

— Что писали?

— «Ты говно, ты дерьмо. Что ты делаешь в нашем городе?» Я более чем уверен, что мой номер им дали сотрудники клуба. Если у меня просят чей-то контакт, я всегда спрошу разрешения. Ни разу никому не дал телефон Гинера или Галицкого. А здесь…

— Вы что-то отвечали?

— Ничего. Но это, опять-таки, к вопросу о том, что надо окружать себя теми, кто пойдёт за тобой, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».