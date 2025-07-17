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В РФС оценили уровень российского футбола после введения санкций

В РФС оценили уровень российского футбола после введения санкций
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Президент РФС Александр Дюков считает, что уровень российского футбола не стал хуже после введения санкций со стороны западных стран. При этом функционер подчеркнул, что для оценки реального уровня необходимо вернуться на международную арену.

«Чтобы оценить уровень РПЛ, нужны международные матчи. Но те встречи, которые наши клубы проводят с иностранными клубами, а сборная России — с другими национальными командами, проводятся на достаточно высоком уровне. Они показывают, что мы конкурентоспособны. Когда мы вернёмся в еврокубки, когда сборная начнёт выступать в официальных соревнованиях, то мы увидим более объективную картину. Но мне кажется, что уровень РПЛ не упал с досанкционного периода, слабее мы не стали», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи, а команды обходятся внутренними соревнованиями — РПЛ и Фонбет Кубком России.

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