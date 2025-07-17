«Краснодар» провёл на фоне ЦСКА хорошую игру». Бубнов — о Суперкубке России

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче за Суперкубок России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 1:0.

«Первый тайм проиграл ЦСКА по технико-тактическим действиям, у «Краснодара» четыре момента было — не реализовали. Второй тайм ЦСКА не забрал. Стандарт: Дивеев там после рикошета, голову подставил Роша, от него отскочил — всё, забивает. Больше тоже у них моментов нет. По большому счёту если брать, то равная идёт игра. Поэтому в целом «Краснодар» провёл на фоне ЦСКА хорошую встречу», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».