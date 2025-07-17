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«Краснодар» провёл на фоне ЦСКА хорошую игру». Бубнов — о Суперкубке России

«Краснодар» провёл на фоне ЦСКА хорошую игру». Бубнов — о Суперкубке России
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче за Суперкубок России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Первый тайм проиграл ЦСКА по технико-тактическим действиям, у «Краснодара» четыре момента было — не реализовали. Второй тайм ЦСКА не забрал. Стандарт: Дивеев там после рикошета, голову подставил Роша, от него отскочил — всё, забивает. Больше тоже у них моментов нет. По большому счёту если брать, то равная идёт игра. Поэтому в целом «Краснодар» провёл на фоне ЦСКА хорошую встречу», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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