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Виктор Гончаренко раскрыл причины проблем со здоровьем у Александра Кокшарова

Виктор Гончаренко раскрыл причины проблем со здоровьем у Александра Кокшарова
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко раскрыл причины проблем со здоровьем у нападающего Александра Кокшарова, который выступал за нижегородцев на правах аренды в прошлом сезоне. Ранее стало известно, что Кокшаров перенесёт операцию из-за полученной травмы. Права на форварда принадлежат «Краснодару».

— Что с ним случилось?
— Ему сделали неудачную операцию в Москве. Потом он поехал переделывать её в Австрии. Сейчас вроде всё обошлось. Будет играть, чего я ему и желаю. По-моему, всё пошло от ушиба надкостницы. На сборах он сначала выходил и проводил по одной тренировке, потом он забил «Акрону» в РПЛ и хорошо сыграл. Затем пропустил несколько тренировок. А в итоге сошёл с дистанции — это первая пробоина, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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