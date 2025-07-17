Виктор Гончаренко объяснил свой провальный сезон в «Урале» сезон назад

Бывший главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко объяснил свой провальный сезон в клубе из Екатеринбурга год назад. Гончаренко покинул «Урал» 30 мая 2024.

— Хочется понять, что в вашей карьере сломалось. У вас был крутой сезон в «Урале», а уже в следующем борьба за выживание. Когда всё пошло не так?

— Там была такая же ситуация, просто более яркая по личностям. Травмы Газика (Юрия Газинского – прим. «Чемпионата») и Влута просто полностью поменяли лицо этой команды. Вы же помните, сколько Газик забил голов с дальней штанги. Влут тоже отличный игрок. Что вообще такое борьба за выживание? Первое — это тренер. Второе — попадание в трансферы. Третье — судейские решения. Четвёртое — травмы игроков. Если хоть один из компонентов просел – всё. Но виноват будет всегда тренер. А когда победы, то корону на себя все примерят, включая всех членов совета директоров, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».