Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко объяснил свой провальный сезон в «Урале» сезон назад

Виктор Гончаренко объяснил свой провальный сезон в «Урале» сезон назад
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко объяснил свой провальный сезон в клубе из Екатеринбурга год назад. Гончаренко покинул «Урал» 30 мая 2024.

— Хочется понять, что в вашей карьере сломалось. У вас был крутой сезон в «Урале», а уже в следующем борьба за выживание. Когда всё пошло не так?
— Там была такая же ситуация, просто более яркая по личностям. Травмы Газика (Юрия Газинского – прим. «Чемпионата») и Влута просто полностью поменяли лицо этой команды. Вы же помните, сколько Газик забил голов с дальней штанги. Влут тоже отличный игрок. Что вообще такое борьба за выживание? Первое — это тренер. Второе — попадание в трансферы. Третье — судейские решения. Четвёртое — травмы игроков. Если хоть один из компонентов просел – всё. Но виноват будет всегда тренер. А когда победы, то корону на себя все примерят, включая всех членов совета директоров, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
«Проиграли «Сочи» — сразу прилетело, что мы «слили». Гончаренко заговорил после отставки
Эксклюзив
«Проиграли «Сочи» — сразу прилетело, что мы «слили». Гончаренко заговорил после отставки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android