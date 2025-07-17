Виктор Гончаренко подробно объяснил причины провала «Пари НН» в прошлом сезоне

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко подробно объяснил причины провала нижегородской команды в прошлом сезоне РПЛ. «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице и играл в стыковых матчах с «Сочи».

— Что пошло не так весной?

— Зимой мы сделали неплохие трансферы. Это было быстро и то, что надо. То есть команда хорошо подготовилась, всё работало. А потом рухнуло. Почти в любом клубе есть незаменимые игроки. Мне очень нравился Саня Кокшаров из «Краснодара». Вы, журналисты, тоже мониторите ситуацию и всё понимаете. Почему сейчас Заболотный пришёл в «Спартак»? В российском чемпионате обязательно должен быть высокорослый нападающий. Маленькие нападающие, например, Угальде, не будут системно забивать. Если не хватает силы и возможности продавить защитника, ты забивать не будешь. Тот же Станкович ставил ему в пару второго нападающего, чтобы добавить силы.

Поэтому травма Кокшарова — первая пробоина, которую мы получили. Сразу сломалась игра в атаке. Более того, команда с его приходом на сборах поняла, что это нападающий, на которого можно рассчитывать.

— Были ещё?

— Вторая пробоина — Тичич. Для РПЛ это очень хороший игрок: быстрый, выносливый, техничный, классно продвигает мяч. Он чём-то мне напоминал Влашича. Но у Влашича была и есть хорошая статистика. У Тичича всё то же самое по данным — Никола, может, только здоровее. Но у Тичича нет статистики. В Словении с населением в 3 млн человек на каждую позицию в сборной по три человека. Я ему говорил: «Подними статистику. Ты не попадаешь в эту тройку. По уровню ты должен играть в сборной Словении». В итоге он тоже выпал с тяжёлой травмой.

Дальше началась какая-то цепная реакция. Я посчитал, что нам нужен Агапов, чтобы усилить позицию. Это качественный игрок для РПЛ. Высокорослый, быстрый, хорошо работает с мячом, может закрыть позицию как латераля, так и центрального защитника. Илья успел сыграть четыре матча, но потом вылетел и он — случилась третья пробоина.

— Были и ещё?

— Калинский, который тоже идеально подходит под чемпионат России. Он тоже вылетел по травме. Для «Пари НН» все четверо — основные и важные игроки. В ноябре у нас были на подходе Марадишвили и Майга. Мы не форсировали их восстановление и понимали, что им нужно пройти подготовительный период. Костя — мой воспитанник, я знаю его качества. Майга уже очень долго находится в Нижнем Новгороде — без него сложно представить команду. Майга — мужик. Почему его так ценят? Два человека сталкиваются, а мяч всегда у Майга. В итоге ни Костя, ни Мамаду нам весной почти не помогли.

Шесть человек для «Пари НН» — весомо. Центральный защитник Каккоев стал вынужденно играть в центре поля. Но кажется, что никто это не учитывал: «Ты — говно, это всё твои поражения». Однако потерять шесть человек — много, — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату».