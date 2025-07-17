«Все в один голос говорят, что это бардак». Бубнов — о ситуации с «Торпедо» и «Оренбургом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об исключении московского «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги и возвращении в неё «Оренбурга».

«Если мы здесь, футбольные люди, не можем разобраться, представляешь, для болельщиков вот этот бардак… Все в один голос говорят, что это бардак. Это РФС там вообще непонятно чем занимаются, ничего не делают вообще, что они творят?!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги.