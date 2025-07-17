Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все в один голос говорят, что это бардак». Бубнов — о ситуации с «Торпедо» и «Оренбургом»

«Все в один голос говорят, что это бардак». Бубнов — о ситуации с «Торпедо» и «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об исключении московского «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги и возвращении в неё «Оренбурга».

«Если мы здесь, футбольные люди, не можем разобраться, представляешь, для болельщиков вот этот бардак… Все в один голос говорят, что это бардак. Это РФС там вообще непонятно чем занимаются, ничего не делают вообще, что они творят?!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС московское «Торпедо» было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Как клубы исключали из РПЛ раньше. Такой ситуации, как с «Торпедо», не было никогда!
Как клубы исключали из РПЛ раньше. Такой ситуации, как с «Торпедо», не было никогда!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android